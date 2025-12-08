Carvajal a perdu ses nerfs après la défaite du Real Madrid

La crise couve à Madrid.

Humiliés au Bernabéu par le Celta de Vigo (0-2), le match des Madrilènes a surtout été marqué par les expulsions de Fran García à l’heure de jeu et d’Alvaro Carreras dans le temps additionnel. Une fin de match à l’odeur de souffre puisqu’Endrick a également été expulsé par l’arbitre de la rencontre, Alejandro Quintero, alors qu’il était sur le banc de touche merengue pour s’être levé du banc, avoir quitté la zone technique, avoir crié sur le quatrième arbitre et avoir dû être retenu par des membres du staff technique selon la presse espagnole.…

LB pour SOFOOT.com