Le Paris FC était tout proche de recruter un champion du monde
Etape par étape.
Accroché au Havre ce dimanche (0-0), le Paris FC pointe à la quatorzième place du championnat de Ligue 1 , à quatre points de la zone rouge. Une situation qui n’inquiète pas le propriétaire, Antoine Arnault. Dans un entretien à L’Equipe , le représentant de la célèbre famille détentrice du club parisien s’est dit « satisfait mais un peu frustré » du début de saison, et souhaite déjà se renforcer au mercato d’hiver. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer