Le Paris FC était tout proche de recruter un champion du monde
information fournie par So Foot 08/12/2025 à 10:52

Etape par étape.

Accroché au Havre ce dimanche (0-0), le Paris FC pointe à la quatorzième place du championnat de Ligue 1 , à quatre points de la zone rouge. Une situation qui n’inquiète pas le propriétaire, Antoine Arnault. Dans un entretien à L’Equipe , le représentant de la célèbre famille détentrice du club parisien s’est dit « satisfait mais un peu frustré » du début de saison, et souhaite déjà se renforcer au mercato d’hiver.

CDB pour SOFOOT.com

Sport
