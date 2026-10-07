USA-Procédure des démocrates contre Trump pour les publicités à sa gloire payées par les contribuables

Des responsables du Parti démocrate ont engagé mercredi une procédure en justice contre le président Donald Trump afin d'empêcher son administration d'utiliser l'argent des contribuables pour financer des publicités faisant son éloge avant les élections de mi-mandat en novembre aux Etats-Unis.

La plainte, déposée par le Comité national du Parti démocrate (DNC) auprès d'un tribunal fédéral de Washington, accuse Donald Trump d'une "violation flagrante" de l'interdiction de s'approprier des fonds publics "à des fins de publicité ou de propagande".

Un tollé, aussi bien chez les démocrates que dans les rangs du Parti républicain de Donald Trump, a été provoqué par la diffusion, depuis la fin septembre, de publicités sur les chaînes de télévision nationales faisant l'éloge du président américain à l'approche des élections au Congrès ("midterms").

Les républicains bataillent pour tenter de conserver la majorité dont ils disposent dans les deux chambres du Congrès.

En réactions aux critiques bipartisanes, Donald Trump a déclaré lundi via son réseau Truth Social qu'il n'utiliserait plus l'argent des contribuables pour financer ces publicités et leur diffusion, même s'il a dit penser qu'il s'agissait d'une "promotion positive" de la grandeur des Etats-Unis.

La Maison blanche a fait savoir par la suite que ces publicités seraient désormais financées par une organisation politique MAGA de récolte de fonds.

Le DNC, organe dirigeant du Parti démocrate, a dit avoir constaté que les publicités en question ont continué à être diffusées après les commentaires de Donald Trump.

"A moins de 30 jours des élections de mi-mandat et avec des millions de dollars d'argent public alloués au financement de publicités de propagande qui n'ont pas encore été utilisés, le DNC n'a pas d'autre choix que d'agir pour défendre des élections libres et équitables", est-il écrit dans la plainte.

Citant des sources, le New York Times a rapporté que Donald Trump avait personnellement demandé au directeur du budget de la Maison blanche d'utiliser l'argent des contribuables pour financer la diffusion de ces publicités, apparues notamment lors de populaires matchs du championnat nord-américain de football américain (NFL).

L'une des publicités montre des images du Mount Rushmore mélangées à des images de Donald Trump saluant l'"âge d'or de l'Amérique". Dans un autre spot publicitaire, le président américain déclare que les Etats-Unis "ne seront jamais un pays communiste", tandis qu'un refrain est répété en fond sonore - "aimez-moi".

(Jan Wolfe, avec la contribution de David Shepardson; version française Jean Terzian)