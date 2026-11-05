USA/MIDTERMS-Les républicains appellent Trump à changer de stratégie

Les républicains ont fait pression mercredi sur le président américain Donald Trump afin de le faire changer de stratégie après des élections de mi-mandat lors desquelles les démocrates ont pris le contrôle du Congrès.

Alliés et stratèges républicains ont appelé Donald Trump à remanier son administration, à instaurer la discipline et à revenir sur les politiques qui, selon eux, ont mené à la défaite de leur camp.

John Feehery, stratège républicain, a estimé que le résultat des élections était une "grande catastrophe" pour Donald Trump.

"Il doit faire le ménage", a dit John Feehery. "A partir d'aujourd'hui, il sera affaibli avec chaque jour qui passe."

Le locataire de la Maison blanche ne semble toutefois pas considérer le résultat de l'élection comme une raison suffisante pour revoir sa stratégie.

"Je ne considère pas que ce soit un désaveu", a-t-il dit mardi soir à Fox News.

Les démocrates seront désormais en mesure de contraindre les républicains à des concessions sur les principaux textes de loi, de lancer des enquêtes sur l'administration de Donald Trump et de bloquer des nominations voulues par le président républicain.

Cela devrait pousser Donald Trump à s'appuyer encore davantage sur des mesures unilatérales. Il devra également déterminer s'il décide de poursuivre sa stratégie, ce que certains républicains redoutent.

Le vice-président américain J.D. Vance, considéré comme l'un des vraisemblables candidats républicains pour l'élection présidentielle de 2028, a pris mercredi ses distances avec Donald Trump, imputant à la guerre en Iran les lourds revers subis la veille par les républicains lors des élections de mi-mandat au Congrès.

Un haut responsable américain a dit qu'un sondage interne avait laissé présager six semaines avant les élections que les républicains allaient subir des pertes dans les deux chambres. Donald Trump a toutefois refusé de changer de stratégie en Iran, bien qu'il ait été averti des conséquences politiques d'une telle décision.

"Au fond, il s'en fichait", a jugé le responsable. "Il a refusé d'écouter qui que ce soit."

(Nandita Bose, Jarrett Renshaw et Bo Erickson; version française Camille Raynaud)