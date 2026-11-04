USA/MIDTERMS-LE POINT sur la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat au Congrès

Le Parti démocrate a pris mardi le contrôle des deux chambres du Congrès américain à l'issue des élections de mi-mandat ("midterms"), une vague bleue historique qui balaye les républicains et inflige à Donald Trump un camouflet sévère.

Les démocrates sont déjà assurés d'obtenir 54 sièges au Sénat, sur un total de 100. Il reste encore deux sièges à attribuer, l'un dans l'Alaska, l'autre dans le Mississippi - deux Etats normalement fermement républicains - mais les scores sont trop serrés à ce stade pour suggérer un vainqueur.

A la Chambre des représentants, les démocrates ont déjà gagné 232 sièges sur 435 - soit 14 de plus que le seuil de majorité - et dans le meilleur des scénarios, ce total pourrait monter à quelque 260.

Voici les principaux développements et éléments à savoir :

* SYNTHESE-Les démocrates prennent le Congrès, un camouflet pour Trump ID:nL5N46L06L

* ENCADRE-Les premiers enseignements du scrutin

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* ENCADRE-Six données chiffrées pour expliquer le raz-de-marée des démocrates ID:nL5N46L2Q1

* Le démocrate Hakeem Jeffries favori pour le poste de "speaker" à la Chambre ID:nL5N46L0S9

* Abdul El-Sayed devient le premier musulman élu au Sénat

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* Les démocrates raflent la mise aux élections des gouverneurs d'Etat ID:nL5N46L12T

* Keisha Lance Bottoms devient la première Afro-américaine élue gouverneure d'un Etat ID:nL6N46L077

* Trump concède que la guerre contre l'Iran a joué contre les républicains ID:nL6N46L0QD

* ENCADRE-L'empire d'Elon Musk face à la vague démocrate au Texas ID:nL6N46L132

* ENCADRE-Le régime iranien se félicite du revers infligé à Trump ID:nL6N46L0TN

* Ce que les Américains disent de leur vote ID:nL6N46L0NE

* En Israël, Netanyahu accusé d'avoir sapé le soutien bipartisan américain ID:nL6N46L0VB

* Réactions à l'international à la victoire des démocrates

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* La défaite de Trump donne une marge de manoeuvre à ses partenaires commerciaux en Asie ID:nL6N46L0RQ

Les dernières informations EN DIRECT : ID:nL5N46L03P

Liens sur les papiers ayant précédé les "midterms" :

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(Rédaction de Paris)