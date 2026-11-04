USA/MIDTERMS-Abdul El-Sayed devient le premier musulman élu au Sénat

par Nathan Layne

Le démocrate Abdul El-Sayed a remporté mardi le siège de sénateur dans l'Etat du Michigan, selon des projections réalisées par des médias, devenant ainsi le premier musulman élu au Sénat américain.

Abdul El-Sayed, 42 ans, hérite au terme d'un combat serré avec les républicains du siège du sénateur démocrate sortant Gary Peters, qui prenait sa retraite. Sa victoire hautement symbolique aux "midterms" est aussi une percée notable pour l'aile progressiste du Parti démocrate.

Le médecin de 42 ans a fait campagne sur une baisse du coût de la vie pour les foyers américains et en s'engageant à réduire l'influence des grandes entreprises sur la politique.

Fils d'immigrés égyptiens, il milite pour "Medicare" pour tous, un programme de santé universel gouvernemental soutenu par l'aile progressiste de son parti.

Son adversaire républicain Mike Rogers, ancien membre de la Chambre des représentants passé par le FBI est entré dans la course avec le soutien de Donald Trump, présentait Abdul El-Sayed comme un candidat radical sensible aux idées de l'extrémisme islamiste et proche des Frères musulmans.

Des accusations rejetées par l'intéressé. Les démocrates ont qualifié ces allégations de clichés islamophobes.

Mike Rogers a tenté de rallier le vote de la communauté juive en invoquant l'opposition du candidat démocrate à l'aide militaire américaine à Israël. Ce dernier accuse l'Etat hébreu de génocide dans la bande de Gaza.

Mais le candidat républicain n'a pas réussi à balayer les inquiétudes des Américains sur l'économie nationale et paie la côte de popularité au plus bas du président Trump. En fin de campagne, il a pris ses distances avec le locataire de la Maison blanche, critiquant l'inutilité de la guerre en Iran et de la guerre commerciale avec le Canada, voisin du Michigan.

Les démocrates devaient reprendre quatre sièges aux républicains pour devenir majoritaires au Sénat, dont 35 des 100 sièges étaient en jeu, selon les projections.

(Version française Zhifan Liu)