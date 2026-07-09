USA/Maine-Le démocrate Platner, accusé d'agression sexuelle, se retire de la course au Sénat

Graham Platner, qui avait remporté il y a un mois la primaire démocrate dans le Maine pour l'élection au Sénat, a annoncé mercredi son retrait de la course suite à des accusations d'agression sexuelle.

Le retrait de cet ancien marine américain et ostréiculteur, annoncé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, risque de compliquer les efforts des démocrates pour remporter le contrôle du Sénat lors des élections à mi-mandat su 3 novembre.

La course au Sénat dans le Maine est en effet considérée par les analystes comme l'une des plus disputées des "mid terms" lors desquelles le contrôle de la chambre haute et de celle des représentants sera en jeu.

Les démocrates doivent remporter quatre sièges détenus par les républicains pour obtenir la majorité au Sénat, qui compte 100 sièges. Les républicains détiennent en effet actuellement une majorité de 53 sièges contre 47.

La personne qui sera choisie à la place de Graham Platner, dont la campagne a été émaillée de polémiques, devra affronter la sénatrice républicaine sortante Susan Collins, 73 ans, une modérée qui a enchaîné les victoires électorales depuis 1996 dans un Etat pourtant globalement favorable aux démocrates.

Dans sa vidéo, Graham Platner a réitéré son démenti concernant l'accusation d'agression sexuelle, rapportée lundi par Politico, suggérant qu'il y avait une cabale contre lui parce qu'il s'était attaqué à l'establishment politique.

"Pour que le mouvement se poursuive, cela ne peut pas être moi, et c'est pour cette raison que nous suspendons les opérations de campagne", a-t-il dit.

"C'est extrêmement difficile, car je sais que certains penseront que c'est un aveu de culpabilité, ce qui n'est absolument pas le cas", a poursuivi Graham Platner, qui a jusqu'au 13 juillet pour se retirer officiellement de la course.

Le parti de démocrate de l'État du Maine aurait alors un délai allant jusqu’au 27 juillet pour désigner un autre candidat.

Avant l'article de Politico, George Platner, qui a mené une campagne primaire populiste, a été accusé d'avoir envoyé des SMS à caractère sexuel à plusieurs femmes l'année dernière, tandis que d'anciennes petites amies ont déclaré au New York Times qu'il se comportait parfois d'une manière inquiétante.

Age de 41 ans, il a présenté ses excuses pour son comportement et indiqué avoir souffert d'un syndrome de stress post-traumatique et de dépression à la suite de ses missions en Irak et en Afghanistan.

George Platner avait en outre recouvert l'an dernier un tatouage ressemblant à un symbole nazi.

(Nolan D. McCaskill et Richard Cowan à Washington et Daniel Trotta à Carlsbad, Californie, version française Benoit Van Overstraeten)