USA-Les sénateurs démocrates appellent Israël à mettre fin aux violences en Cisjordanie

Les démocrates du Sénat américain ont exhorté mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à contenir une "recrudescence" des violences commises par des colons israéliens en Cisjordanie et à limiter les arrestations massives de Palestiniens par les forces de sécurité israéliennes dans ce territoire occupé.

Dans une lettre adressée à Benjamin Netanyahu, consultée par Reuters et signée par 42 des 47 membres du groupe démocrate au Sénat, les élus ont fait état d'une hausse des "violences meurtrières commises par des colons".

Ils ont également demandé au dirigeant israélien de renforcer les enquêtes sur la mort de neuf ressortissants américains qui, selon eux, ont été tués par des colons ou des forces de sécurité en Cisjordanie depuis 2022.

La "forte recrudescence" des violences ces dernières semaines a entraîné "une intervention à grande échelle des forces de sécurité israéliennes, des arrestations massives de Palestiniens et des attaques signalées de colons contre des mosquées", indique la lettre.

Cette lettre constitue le dernier signe en date des tensions croissantes entre les démocrates au Congrès et le gouvernement israélien concernant sa gestion de la Cisjordanie, de nombreux membres du parti réclamant également une réduction de l'aide militaire américaine à Israël en raison de sa conduite de la guerre à Gaza.

La lettre a été rédigée par le sénateur de Californie Adam Schiff, le chef de file des démocrate au Sénat, Chuck Schumer, de New York, longtemps l'un des principaux soutiens d'Israël au Congrès, ainsi que le sénateur du New Jersey Cory Booker.

La semaine dernière, un Israélien chargé de protéger un groupe de colons juifs a pénétré sur des terres palestiniennes et a ouvert le feu sur des civils, tuant un adolescent de 17 ans et un homme de 70 ans, ont indiqué les autorités.

Les sénateurs ont exhorté Benjamin Netanyahu à donner des instructions claires à la police et à l'armée israéliennes afin de prévenir et d'intervenir dans les affrontements violents en Cisjordanie, "quels qu'en soient les auteurs".

Des organisations de défense des droits humains ont à plusieurs reprises documenté la lenteur des forces israéliennes à réagir aux violences commises par des colons dans les communautés palestiniennes, voire leur passivité lors de certaines attaques.

Les responsables israéliens affirment que les autorités, notamment le président et le Premier ministre, ont à plusieurs reprises condamné les violences visant les Palestiniens.

La lettre appelait également le gouvernement israélien à cesser d'approuver la création de nouvelles colonies et la construction d'"avant-postes illégaux en Cisjordanie", ainsi qu'à prendre des mesures pour démanteler les avant-postes existants.

Les démocrates au Congrès et de nombreux candidats du parti se présentant aux élections de mi-mandat de cette année se sont montrés de plus en plus critiques à l'égard de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement à la suite de la guerre menée par Israël à Gaza.

Plus de 73.000 Palestiniens ont été tués dans le conflit, selon les autorités sanitaires de Gaza. Celui-ci a éclaté après l’attaque menée le 7 octobre 2023 par le Hamas contre Israël, au cours de laquelle près de 1.200 Israéliens et ressortissants étrangers ont été tués et plus de 250 personnes prises en otage.

Alors que l'accord de paix à Gaza négocié sous l'égide des Etats-Unis s'essouffle et que les violences de colons s’intensifient en Cisjordanie, de nombreux démocrates réclament soit une réduction substantielle, soit la suppression totale des milliards de dollars d'aide militaire annuelle accordée par les Etats-Unis à Israël.

Le président Donald Trump s'est peu exprimé sur la situation en Cisjordanie. Son ambassadeur en Israël, Mike Huckabee, a qualifié les colons militants de "terroristes israéliens" et a déclaré à Reuters ce mois-ci que les responsables du siège du village palestinien de Qusra pourraient faire l’objet de sanctions américaines.

(Reportage Richard Cowan, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)