USA-Le Sénat approuve un texte budgétaire, un "shutdown" reste probable

par Richard Cowan, David Morgan et Nolan D. McCaskill

Le gouvernement américain se dirigeait vendredi vers une fermeture partielle de l'administration ("shutdown"), alors qu'il semblait peu probable que le Congrès n'approuve avant minuit un accord qui permettrait de poursuivre le financement des opérations du gouvernement fédéral.

Le Sénat a adopté le plan de dépenses par un vote bipartite de 71 voix contre 29. La Chambre des représentants, en vacances parlementaires, ne devrait toutefois pas se prononcer sur la mesure avant lundi, selon un conseiller républicain qui a requis l'anonymat.

Cela signifie qu'un "shutdown" devrait certainement débuter à 00h01 (05h01 GMT) samedi.

Il pourrait toutefois être bref, les parlementaires démocrates et républicains ayant travaillé pour s'assurer qu'un débat sur l'application des lois en matière d'immigration ne perturbe pas les autres activités du gouvernement.

L'accord approuvé par le Sénat sépare le financement du département de la Sécurité intérieure d'un texte de financement plus large. Cela permettrait aux parlementaires d'approuver les dépenses liées aux autres départements de l'administration américaine, tout en examinant de nouvelles restrictions à l'égard des agents de la police de l'immigration.

Le financement du département de la Sécurité intérieure sera prolongé pour deux semaines, ce qui permettrait aux négociateurs de parvenir à un accord.

(version française Camille Raynaud)