Chine-L'activité du secteur des services se contracte en janvier-PMI officiel

Des lanternes rouges décoratives sont suspendues devant un restaurant à Pékin
L'activité du secteur des services en Chine s'est contractée au mois de janvier, montre une enquête officielle publiée samedi.
L'indice PMI des services s'est établi à 49,4 au mois de janvier contre 50,2 en décembre, passant sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.
L'activité manufacturière a également reculé en raison de la faiblesse de la demande intérieure et d'un ralentissement de la production au début de l'année.
L'indice PMI manufacturier officiel s'est établi à 49,3 en janvier, contre 50,1 le mois précédent, selon le Bureau national des statistiques (BNS).
(David Kirton; version française Camille Raynaud)
