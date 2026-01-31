 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine-L'activité du secteur des services se contracte en janvier-PMI officiel
information fournie par Reuters 31/01/2026 à 03:09

Des lanternes rouges décoratives sont suspendues devant un restaurant à Pékin

Des lanternes rouges décoratives sont suspendues devant un restaurant à Pékin

L'activité du secteur ‍des services en Chine s'est contractée au mois de ‌janvier, montre une enquête officielle publiée samedi.

L'indice ​PMI des services s'est ⁠établi à 49,4 au mois de janvier ⁠contre ‍50,2 en décembre, passant ⁠sous le seuil de 50 qui sépare contraction ​et expansion de l'activité.

L'activité manufacturière a également reculé ⁠en raison de ​la faiblesse de la ​demande ​intérieure et d'un ralentissement de ​la ⁠production au début de l'année.

L'indice PMI manufacturier officiel s'est établi à 49,3 ‌en janvier, contre 50,1 le mois précédent, selon le Bureau national des statistiques (BNS).

(David Kirton; version française ‌Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank