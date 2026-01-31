information fournie par Reuters • 31/01/2026 à 03:09

Chine-L'activité du secteur des services se contracte en janvier-PMI officiel

Des lanternes rouges décoratives sont suspendues devant un restaurant à Pékin

L'activité du secteur ‍des services en Chine s'est contractée au mois de ‌janvier, montre une enquête officielle publiée samedi.

L'indice ​PMI des services s'est ⁠établi à 49,4 au mois de janvier ⁠contre ‍50,2 en décembre, passant ⁠sous le seuil de 50 qui sépare contraction ​et expansion de l'activité.

L'activité manufacturière a également reculé ⁠en raison de ​la faiblesse de la ​demande ​intérieure et d'un ralentissement de ​la ⁠production au début de l'année.

L'indice PMI manufacturier officiel s'est établi à 49,3 ‌en janvier, contre 50,1 le mois précédent, selon le Bureau national des statistiques (BNS).

(David Kirton; version française ‌Camille Raynaud)