USA-Le président de la Chambre des représentants vise une fin du "shutdown" partiel d'ici mardi
information fournie par Reuters 01/02/2026 à 15:57

Le président de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson, a déclaré dimanche qu'il pensait disposer des voix républicaines nécessaires pour mettre fin à la fermeture partielle de l'administration fédérale ("shutdown") d'ici mardi.

"Je suis convaincu que nous y parviendrons au plus tard mardi. Nous devons relever le défi logistique de faire venir tout le monde en ville", a-t-il déclaré dans l'émission "Meet the Press" sur NBC, alors que les problèmes de transport persistent après une tempête de neige dans le sud-est des États-Unis.

Les États-Unis sont entrés samedi en fermeture partielle après que le Congrès n'est pas parvenu à approuver un accord visant à maintenir le financement des opérations du gouvernement fédéral. Le Sénat a adopté vendredi soir le plan de dépenses par un vote bipartite de 71 voix contre 29 mais la Chambre des représentants était en vacances parlementaires.

Ce "shutdown" devrait toutefois rester bref, les parlementaires démocrates et républicains ayant travaillé pour s'assurer qu'un débat sur l'application des lois en matière d'immigration ne perturbe pas les autres activités du gouvernement.

L'accord approuvé par le Sénat sépare le financement du département de la Sécurité intérieure (DHS) d'un texte de financement plus large. Cela permettrait aux parlementaires d'approuver les dépenses liées aux autres départements de l'administration américaine, tout en examinant de nouvelles restrictions à l'égard des agents de la police de l'immigration (ICE).

"Notre intention" est de financer d'ici mardi toutes les agences à l'exception du DHS, "puis nous aurons deux semaines de négociations de bonne foi pour trouver une solution", a déclaré Mike Johnson sur NBC.

(Rédigé par Timothy Gardner, version française Kate Entringer)

