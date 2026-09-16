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USA-La Fed relève ses taux et envisage d'autres hausses pour juguler l'inflation
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 20:48
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(Actualisé avec réaction des marchés)

La Réserve fédérale (Fed) a, comme attendu, relevé mercredi l'objectif de taux des "fed funds", dans une fourchette de 3,75% à 4,00%, et laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d'emprunt dans les prochains mois, dans un contexte de flambée des cours du pétrole et d'hostilités accrues au Moyen-Orient.

La décision sur les taux a été prise à l'unanimité, est-il indiqué dans le communiqué publié par la banque centrale américaine à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire.

Le nouveau patron de la Fed, Kevin Warsh, choisi par le président américain Donald Trump pour influer sur une baisse des taux directeurs de l'institution, devait commenter cette décision lors d'une traditionnelle une conférence de presse post-communiqué.

Alors que Donald Trump est revenu au pouvoir à Washington en janvier 2025 en promettant de réduire l'inflation, l'impact combiné de sa politique de droits de douane, du choc énergétique provoqué par la guerre lancée en février dernier par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, et des investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA) a maintenu des pressions sur les prix suffisamment fortes pour que la Fed estime nécessaire de relever les coûts d'emprunt.

D'après les nouvelles projections communiquées mercredi par la banque centrale américaine, 16 des 18 membres de son comité de politique monétaire (FOMC) prévoient au moins une hausse de taux supplémentaire, d'un quart de point de pourcentage, d'ici la fin de l'année. Seuls deux membres tablent sur une stabilisation des taux à leur niveau actuel.

Le communiqué et les projections économiques de la Fed signalent que la banque centrale pourrait maintenir une politique monétaire plus stricte jusqu'à l'année prochaine, le taux directeur des "Fed funds" devant atteindre une fourchette comprise entre 4,00% et 4,25% d'ici la fin de l'année actuelle et se maintenir à ce niveau jusqu'à fin 2027.

"La décision de politique monétaire prise aujourd’hui favorisera un retour plus rapide à l'objectif (d'inflation) de 2% fixé par le Comité", écrit la Fed dans son communiqué.

LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES STABLES APRÈS LA FED

La Fed n'avait plus modifié ses taux depuis décembre 2025. Elle les avait à l'époque réduit de 25 points de base après des baisses identiques en octobre et septembre.

La hausse décidée mercredi est la première depuis 2023 et elle intervient alors que l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis a accéléré à 3,4% sur un an en août.

L'indice PCE des prix des dépenses de consommation personnelle, mesure privilégiée par la Fed pour évaluer l'inflation, a progressé à un rythme annuel de 3,7% en juin et juillet, selon les dernières données.

En parallèle, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR a franchi lundi le seuil des 5%, une première depuis 2023, avant de grimper mardi à un record depuis juillet 2007.

Une enquête Reuters, publiée lundi, montre que 86 des 101 économistes interrogés, soit 85%, anticipaient que la banque centrale américaine relèverait ses taux ce mercredi, tandis que les marchés financiers misaient à environ 94% sur cette probabilité.

Sur les marchés financiers, le dollar s'est apprécié face à l'euro après le communiqué de la Fed, tandis que les rendements des bons du Trésor américain sont restés globalement stables, après avoir déjà accusé une baisse dans la perspective du resserrement monétaire annoncé.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR s'établissait ainsi à 4,958%, contre 4,946% juste avant les annonces de la Fed. Le rendement de la maturité à 30 ans

US30YT=RR a reculé à 5,312%, après s'être négocié à 5,327% plus tôt dans la journée.

Les indices boursiers étaient pour la plupart en hausse, le S&P 500 .SPX progressant de 0,3% et le Nasdaq Composite

.IXIC prenant 0,7%.

(Howard Schneider; version française Claude Chendjou, édité par Jean Terzian)

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Inflation

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