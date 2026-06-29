USA-La Cour suprême rejette la tentative de Trump de limoger Lisa Cook (Fed)

La Cour suprême des États-Unis a refusé lundi à Donald Trump la possibilité de révoquer Lisa Cook, gouverneure de la Réserve fédérale (Fed), dans une décision qui réaffirme l'indépendance de la Banque centrale américaine face à la tentative sans précédent du président américain d'influencer l'institution.

Cette décision, adoptée par 5 voix contre 4, constitue un nouveau revers pour le président américain et s'ajoute à celle rendue le 20 février par les juges qui ont annulé la plupart des droits de douane imposés par le chef de la Maison blanche à ses principaux partenaires commerciaux.

S'agissant du dossier Cook, le président de la Cour suprême John Roberts et son collègue Brett Kavanaugh, tous deux conservateurs, ont soutenu l'invalidation aux côtés des trois juges progressistes de la Cour.

Les juges conservateurs Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch et Amy Coney Barrett ont exprimé leur désaccord.

Dans son arrêt, John Roberts souligne que Donald Trump n'a pas accordé à Lisa Cook "les garanties procédurales auxquelles elle avait droit en vertu de la loi. Sans ces garanties, elle n'a pu contester comme il se doit les accusations portées contre elle par le président".

Les gouverneurs de la Réserve fédérale "ne sont pas nommés à la discrétion du président : ils exercent au contraire des mandats échelonnés de 14 ans et ne peuvent être révoqués que pour motif valable", ajoute-t-il.

Le président américain avait appelé en août dernier Lisa Cook à démissionner, après des accusations la visant pour fausse déclaration de résidence principale, ce qu'elle considérait comme un prétexte pour la démettre de ses fonctions en raison de divergences en matière de politique monétaire.

(Reportage Andrew Chung ; version française Diana Mandia, édité par Sophie Louet)