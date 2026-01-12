 Aller au contenu principal
USA-L'administration Trump a révoqué plus de 100.000 visas, selon le département d'État
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 19:10

par Daphne Psaledakis

Le département d'Etat américain a déclaré lundi avoir révoqué plus de 100.000 visas depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier 2025, arguant d'un nouveau record alors que l'administration continue de durcir sa politique migratoire.

Ces 100.000 révocations, en hausse de 150% par rapport à 2024, reflètent la ligne dure adoptée par l'administration Trump qui a expulsé un nombre sans précédent de migrants, certains possédant un visa valide.

"Le département d'Etat a désormais révoqué plus de 100.000 visas, incluant quelque 8.000 visas étudiants et 2.500 visas spécialisés délivrés à des individus qui ont eu des démêlés avec la justice américaine pour des activités criminelles. Nous continuerons d'expulser ces voyous pour assurer la sécurité de l'Amérique", a déclaré le département sur X.

Les quatre principales causes de révocation sont les séjours prolongés, la conduite en état d'ivresse, les agressions et les vols, a précisé Tommy Pigott, porte-parole adjoint du département d'État.

(Version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)

