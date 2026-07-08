information fournie par Boursorama avec AFP • 08/07/2026 à 17:20

USA : hausse surprise des stocks commerciaux de pétrole brut (+3 millions de barils)

Les réserves commerciales de pétrole brut ont connu une hausse inattendue la semaine dernière aux Etats-Unis, en raison notamment d'un repli des exportations, selon des données officielles publiées mercredi.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

D'après le rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks commerciaux ont augmenté d'environ 3 millions de barils lors de la période de sept jours achevée le 3 juillet, portant la réserve à 411,4 millions de barils au total.

Le marché tablait au contraire sur une baisse d'environ 1,9 million de barils, selon la médiane d'un consensus établi par l'agence Bloomberg.

Cette hausse - la première depuis fin avril - est en partie attribuable à une chute marquée des exportations (-18,6% par rapport à la semaine précédente), à 3,26 millions de barils par jour. Il s'agit d'un niveau plus vu depuis début novembre.

A cela s'ajoute un accroissement des importations (+6,6%).

La production américaine de brut a quelque peu accéléré, mais le taux d'utilisation des raffineries a, lui, diminué (95,8% contre 96,6% lors de la période précédente).

En parallèle, des barils continuent d'être puisés sur la réserve stratégique américaine (-6,2 millions de barils), afin de compenser les perturbations d'approvisionnement liées à la guerre au Moyen-Orient.

Pour le moment, environ 95 millions de barils ont été prélevés, alors que Washington s'est engagé à libérer progressivement 172 millions de barils sur les 415 millions qui composaient les réserves stratégiques américaines fin février.

Indicateur implicite de la demande, la quantité de produits livrés au marché intérieur a diminué, tout en restant au-dessus du seuil symbolique des 20 millions de barils par jour.

La publication du rapport de l'EIA n'a pas eu d'influence sur les cours du pétrole, les opérateurs ayant les yeux rivés mercredi sur la reprise des hostilités entre Washington et Téhéran.

Vers 15H05 GMT (17H05 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, s'envolait de 7,36% à 79,62 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en août, grimpait de 6,98% à 75,36 dollars.