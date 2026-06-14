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USA et Iran sont parvenus à accord de paix-Premier ministre du Pakistan
information fournie par Reuters 14/06/2026 à 23:34

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi que les Etats-Unis et l'Iran étaient parvenus à un accord de paix.

"Les deux parties ont décrété l'arrêt immédiat et permanent des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban", a ajouté le Premier ministre dans un message posté sur le réseau social X.

La cérémonie officielle de signature se tiendra le 19 juin en Suisse, a-t-il poursuivi.

Un peu plus tôt, Donald Trump avait déclaré au Wall Street Journal qu'un communiqué confirmant un accord était imminent, et que l'accord serait signé par voie électronique, soi par lui-même, soit par son vice-président JD Vance.

Les dirigeants américains et pakistanais avaient espéré tout le week-end que les discussions intensive aboutiraient ce dimanche à un accord-cadre pour mettre fin à près de quatre mois de guerre, mais une attaque israélienne sur Beyrouth avait semé le trouble en provoquant la colère de Téhéran.

(Gnaneshwar Rajan à Bangalore, version française Gilles Guillaume)

Proche orient
Guerre en Iran
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