USA-Après New York, Los Angeles élit une socialiste démocrate à la tête de la ville

A Los Angeles, deuxième plus grande ville des Etats-Unis, la candidate soutenue par les socialistes démocrates américains, Nithya Raman, a battu jeudi soir la maire sortante Karen Bass à l'issue d'une course serrée pour la mairie.

Il s'agit du dernier exemple en date des succès électoraux de l'aile la plus progressiste du Parti démocrate, dans la foulée de la conquête de la mairie de New York par Zohran Mamdani il y a un an.

Et, lors de la victoire écrasante des démocrates à l'occasion des élections de mi-mandat de mardi, une autre figure des socialistes démocrates, Abdul El-Sayed a remporté l'un des deux sièges de sénateur dans l'Etat du Michigan, devenant ainsi le premier musulman élu au Sénat américain.

Nithya Raman, conseillère municipale, défenseuse des sans-abri et ancienne alliée de Karen Bass, est la première candidate à la mairie de Los Angeles à battre une maire sortante depuis 2005.

Cette urbaniste d'origine indienne avait remporté son premier siège au conseil municipal de Los Angeles en 2020.

La question des sans-abri a joué un rôle majeur dans la campagne. En 2025, environ 44.000 personnes ont été recensées comme sans-abri dans la ville de Los Angeles, dont environ 27.000 vivaient dans la rue, dans des véhicules ou dans des campements, selon le dernier décompte annuel de la Los Angeles Homeless Services Authority.

Près de 5.000 d'entre elles sont concentrées dans le quartier de Skid Row, dans le centre de la ville.

(Daniel Trotta à Carlsbad, Californie; avec la contribution de Steve Gorman à Los Angeles; version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)