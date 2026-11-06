information fournie par Reuters • 06/11/2026 à 11:00

France: Un accident de car dans l'Ain fait "plusieurs victimes", selon la préfecture

Cérémonie de baptême du porte-conteneurs CMA CGM NOTRE DAME au Havre

Un accident impliquant ​un car d'une ligne de transport interurbain dans ​le secteur de Lent (Ain) ​a fait "plusieurs victimes", ⁠a annoncé vendredi ‌la préfecture de l'Ain.

Les services de secours ​et ‌les forces de l'ordre ⁠sont mobilisés sur les lieux de l'accident, ⁠a ajouté ‌la préfecture sur ⁠X, indiquant qu'un ‌centre opérationnel départemental (COD) ⁠avait été activé "afin de ⁠coordonner ‌l'action des différents acteurs ​de ‌la gestion de crise".

Le ministre des Transports, ​Philippe Tabarot, a fait savoir ⁠sur la même plate-forme qu'il se rendait sur place.

(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Benoit Van ​Overstraeten)