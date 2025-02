United prêt à jouer en Asie en mai pour remplir les caisses

Le liquide ne coule pas tout seul.

La crise va bien au-delà du terrain à Manchester United puisque le club vient d’annoncer une vague massive de licenciements. Pour équilibrer les comptes , les joueurs devront eux aussi donner de la personne – et si possible une meilleure image que celle laissée par leur piteuse quinzième place en championnat . Selon la BBC, il est « pratiquement certain » que le club se rendra en Asie pour disputer deux matchs amicaux dès la fin du mois de mai . Manchester United aura une petite fenêtre entre la dernière journée de Premier League, le 25 mai, et le début de la trêve internationale le 2 juin.…

QB pour SOFOOT.com