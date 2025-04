United et City se quittent bons amis dans un derby de Manchester bien naze

Manchester United X-X Manchester City

Zzzz….

United et City se sont quittés sur un match nul bien fade et sans le moindre but ce dimanche à Old Trafford (0-0). La rencontre, symbole de deux équipes en manque de confiance, a été d’un faible niveau avec peu d’occasions franches à signaler. Les deux formations mancuniennes semblaient presque se satisfaire d’un résultat qui ne fait pourtant pas leurs affaires au classement : les Skyblues , cinquièmes, sont actuellement out des places qualificatives pour la Ligue des champions avec un point de retard sur Chelsea, tandis que les Red Devils restent embourbés à une pathétique treizième place.…

FL pour SOFOOT.com