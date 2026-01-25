 Aller au contenu principal
United envoie Arsenal au tapis
information fournie par So Foot 25/01/2026 à 19:37

Une semaine après s'être offert City, le Manchester United de Michael Carrick s'impose avec brio sur la pelouse du leader Arsenal, à l'issue d'une belle course-poursuite (2-3).

Arsenal 2-3 Manchester United

Buts : L. Martínez (29 e , CSC) & Merino (84 e ) pour les Gunners // Mbeumo (37 e ), Dorgu (50 e ) & M. Cunha (87 e ) pour les Red Devils

Deux défaites seulement, dont aucune à domicile, toutes compétitions confondues. Le bilan qu’affichait Arsenal avant ce dimanche n’a pas fait peur à Manchester United, qui est venu coller une pichenette au leader de Premier League, en détente, au bout d’un combat comme ce championnat aime en offrir (2-3) . Huit jours après avoir saigné le voisin City à Old Trafford (2-0), les Red Devils et leur nouvel entraîneur Michael Carrick signent une nouvelle prestation d’envergure, ayant réussi à saisir leur chance quand ils en ont eu l’occasion. Ils sont quatrièmes, alors que les Gunners , deux points pris en trois journées, voient les poursuivants revenir à quatre points dans le rétro.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com

Sport
