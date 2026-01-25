 Aller au contenu principal
La Juventus fait tomber Naples et se replace
information fournie par So Foot 25/01/2026 à 19:57

La Juventus fait tomber Naples et se replace

La Juventus fait tomber Naples et se replace

Juventus 3-0 Naples

Buts : David (22 e ), Yıldız (77 e ) et Kostić (86 e )

La hiérarchie encore rebattue dans la Botte ? Plus forte que Naples, la Juventus s’est imposée dans le choc au sommet du week-end de Serie A (3-0) . Une victoire qui permet à la Vieille Dame de se replacer à un petit point de ses visiteurs du jour, et donc du podium. Des Bianconeri qui entament parfaitement leur rencontre, maîtres de leur sujet dès les premières minutes. Kephren Thuram dégaine le premier, mais sa belle frappe fracasse le poteau d’Alex Meret. Ce n’est que partie remise pour les Turinois, qui trouvent la faille quelques instants plus tard. Sur un ballon mal repoussé, Manuel Locatelli joue par-dessus dans la surface et Jonathan David est plus prompt que la défense napolitaine pour terminer le travail de près (1-0, 22 e ) .…

A lire aussi

  • United envoie Arsenal au tapis
    United envoie Arsenal au tapis
    information fournie par So Foot 25.01.2026 19:37 

    Une semaine après s'être offert City, le Manchester United de Michael Carrick s'impose avec brio sur la pelouse du leader Arsenal, à l'issue d'une belle course-poursuite (2-3). Arsenal 2-3 Manchester United Buts : L. Martínez (29 e , CSC) & Merino (84 e ) pour ... Lire la suite

  • Toulouse enchaîne à Brest, Angers gèle Paris
    Toulouse enchaîne à Brest, Angers gèle Paris
    information fournie par So Foot 25.01.2026 19:24 

    Un candidat de plus dans la course à l’Europe ? Une semaine après sa démonstration contre Nice, Toulouse a poursuivi sa remontée au classement en dominant Brest à Francis-Le Blé (0-2) . Une victoire dessinée en première période, grâce notamment à une frappe lointaine ... Lire la suite

  • Sans pitié avec Metz, Endrick et Lyon restent perchés sur leur nuage
    Sans pitié avec Metz, Endrick et Lyon restent perchés sur leur nuage
    information fournie par So Foot 25.01.2026 19:11 

    Metz 2-5 Olympique lyonnais Buts : Kouao (34 e ) et Diallo (64 e ) pour les Grenats // Endrick (11 e , 45 e +1 et 87 e SP), Kluivert (16 e ) et Morton (32 e ) pour l’OL Deuxième victoire en deux jours pour le Real Madrid. Porté par un Endrick auteur de ses trois ... Lire la suite

  • Le driver Franck Nivard, au centre, sur Hokkaido Jiel, à l'hippodrome de Vincennes à Paris lors du Prix d'Amérique le 25 janvier 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    L'"Amérique" d'Hokkaido Jiel
    information fournie par AFP 25.01.2026 18:45 

    Le trotteur français Hokkaido Jiel, un outsider, drivé par Franck Nivard et âgé de neuf ans, a remporté après lutte dimanche sur l'hippodrome de Vincennes le 105e Prix d'Amérique devenant le nouveau champion du monde du trot attelé. Bien parti, Hokkaido Jiel a ... Lire la suite

