La Juventus fait tomber Naples et se replace

Juventus 3-0 Naples

Buts : David (22 e ), Yıldız (77 e ) et Kostić (86 e )

La hiérarchie encore rebattue dans la Botte ? Plus forte que Naples, la Juventus s’est imposée dans le choc au sommet du week-end de Serie A (3-0) . Une victoire qui permet à la Vieille Dame de se replacer à un petit point de ses visiteurs du jour, et donc du podium. Des Bianconeri qui entament parfaitement leur rencontre, maîtres de leur sujet dès les premières minutes. Kephren Thuram dégaine le premier, mais sa belle frappe fracasse le poteau d’Alex Meret. Ce n’est que partie remise pour les Turinois, qui trouvent la faille quelques instants plus tard. Sur un ballon mal repoussé, Manuel Locatelli joue par-dessus dans la surface et Jonathan David est plus prompt que la défense napolitaine pour terminer le travail de près (1-0, 22 e ) .…

TB pour SOFOOT.com