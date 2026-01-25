 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Euro de futsal : les Bleus balaient la Lettonie
information fournie par So Foot 25/01/2026 à 20:14

Euro de futsal : les Bleus balaient la Lettonie

Euro de futsal : les Bleus balaient la Lettonie

France 5-0 Lettonie

Buts : Mouhoudine (24 e & 32 e ), Belhaj (30 e ), A. Mohammed (36 e ), Mamadou S. Touré (40 e )

Accrochée par la Croatie (2-2) mardi pour son entrée en lice à l’Euro, l’équipe de France de futsal s’est défoulée sur le pays hôte, la Lettonie (5-0) , grâce notamment à un doublé du capitaine. Côté highlight , le petit pont d’Abdessamad Mohammed sur le deuxième but des Bleus est à revoir sans modération.…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Juventus fait tomber Naples et se replace
    La Juventus fait tomber Naples et se replace
    information fournie par So Foot 25.01.2026 19:57 

    Juventus 3-0 Naples Buts : David (22 e ), Yıldız (77 e ) et Kostić (86 e ) La hiérarchie encore rebattue dans la Botte ? Plus forte que Naples, la Juventus s’est imposée dans le choc au sommet du week-end de Serie A (3-0) . Une victoire qui permet à la Vieille ... Lire la suite

  • United envoie Arsenal au tapis
    United envoie Arsenal au tapis
    information fournie par So Foot 25.01.2026 19:37 

    Une semaine après s'être offert City, le Manchester United de Michael Carrick s'impose avec brio sur la pelouse du leader Arsenal, à l'issue d'une belle course-poursuite (2-3). Arsenal 2-3 Manchester United Buts : L. Martínez (29 e , CSC) & Merino (84 e ) pour ... Lire la suite

  • Toulouse enchaîne à Brest, Angers gèle Paris
    Toulouse enchaîne à Brest, Angers gèle Paris
    information fournie par So Foot 25.01.2026 19:24 

    Un candidat de plus dans la course à l’Europe ? Une semaine après sa démonstration contre Nice, Toulouse a poursuivi sa remontée au classement en dominant Brest à Francis-Le Blé (0-2) . Une victoire dessinée en première période, grâce notamment à une frappe lointaine ... Lire la suite

  • Sans pitié avec Metz, Endrick et Lyon restent perchés sur leur nuage
    Sans pitié avec Metz, Endrick et Lyon restent perchés sur leur nuage
    information fournie par So Foot 25.01.2026 19:11 

    Metz 2-5 Olympique lyonnais Buts : Kouao (34 e ) et Diallo (64 e ) pour les Grenats // Endrick (11 e , 45 e +1 et 87 e SP), Kluivert (16 e ) et Morton (32 e ) pour l’OL Deuxième victoire en deux jours pour le Real Madrid. Porté par un Endrick auteur de ses trois ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank