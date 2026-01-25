Euro de futsal : les Bleus balaient la Lettonie

France 5-0 Lettonie

Buts : Mouhoudine (24 e & 32 e ), Belhaj (30 e ), A. Mohammed (36 e ), Mamadou S. Touré (40 e )

Accrochée par la Croatie (2-2) mardi pour son entrée en lice à l’Euro, l’équipe de France de futsal s’est défoulée sur le pays hôte, la Lettonie (5-0) , grâce notamment à un doublé du capitaine. Côté highlight , le petit pont d’Abdessamad Mohammed sur le deuxième but des Bleus est à revoir sans modération.…

JB pour SOFOOT.com