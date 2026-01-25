Toulouse enchaîne à Brest, Angers gèle Paris

Un candidat de plus dans la course à l’Europe ? Une semaine après sa démonstration contre Nice, Toulouse a poursuivi sa remontée au classement en dominant Brest à Francis-Le Blé (0-2) . Une victoire dessinée en première période, grâce notamment à une frappe lointaine gagnante de la recrue Pape Demba Diop. Privés de Romain Del Castillo, les Bretons subissent et sont punis une deuxième fois par Yann Gboho juste avant la pause d’un joli tir au premier poteau, toujours depuis l’extérieur de la surface. Malgré une tentative de révolte en seconde période, Brest ne pourra renverser la situation et reste à bonne distance pour voir son adversaire du jour gratter la septième place devant Strasbourg, qui jouera à Lille dans la soirée.

TB pour SOFOOT.com