Sans pitié avec Metz, Endrick et Lyon restent perchés sur leur nuage

Metz 2-5 Olympique lyonnais

Buts : Kouao (34 e ) et Diallo (64 e ) pour les Grenats // Endrick (11 e , 45 e +1 et 87 e SP), Kluivert (16 e ) et Morton (32 e ) pour l’OL

Deuxième victoire en deux jours pour le Real Madrid. Porté par un Endrick auteur de ses trois premiers buts en Ligue 1, l’Olympique lyonnais a déroulé sur la pelouse d’un FC Metz encore une fois dépassé par les événements (2-5). Ruben Kluivert et Tyler Morton ont également scoré pour un OL qui renforce sa quatrième place, à deux longueurs du podium. Une partie dans laquelle le suspense n’aura pas vraiment duré. Sur un long ballon dans le dos d’une défense bien trop haute, Corentin Tolisso peut contrôler et servir Endrick sur un plateau pour un petit piqué à bout portant (0-1, 11 e ) . Metz est déjà dans le dur et se rend la tâche impossible sur un centre de Khalis Merah repris de la semelle par Ruben Kluivert pour glisser le cuir entre les jambes de Jonathan Fischer (0-2, 16 e ) .…

TB pour SOFOOT.com