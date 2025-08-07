UNFP FC : chômeur un jour, joueur toujours

Mercredi, les joueurs sans contrat de l'UNFP FC clôturaient leur stage de six semaines par une rencontre de gala contre le Paris FC à Meudon. L'occasion de se montrer une dernière fois aux yeux des recruteurs afin d'enfin trouver un club pour la saison 2025-2026.

Ah les vacances d’été, ses plages paradisiaques, ses sites touristiques et ses soirées où certains vivent la folie des grandeurs. Pour les footballeurs, le summer break est un moment à part. Après 72 matchs d’une saison à rallonge, la pression s’évapore sous le soleil cuisant de l’été. Enfin, ça c’est pour ceux qui peuvent se la couler douce et qui n’ont pas à s’en faire pour leur avenir. Pour les autres, ceux qui se trouvent à un carrefour entre un promu de Ligue 1, Sunderland ou l’Arabie saoudite, ça peut ressembler à un petit casse-tête. Et puis il y a ceux qui n’ont rien. Pas de projet, plus de club, peu de négociations. Des joueurs libres, au chômage, dans la file d’attente pour trouver un terrain où rebondir. Mais pas de quoi se plaindre quand on peut déguster la douceur d’un soleil couchant sur Meudon et son complexe sportif Marcel-Bec.

Ce mercredi, dix-sept joueurs ont joué un match de foot pas comme les autres contre le Paris FC avec cette crainte au bout des pieds. Le casting était composé de plusieurs coqueluches biens connues du football français : Opa Nguette, Jordan Tell, Marcus Coco, Brice Dja Djedje, James Lea-Siliki ou encore Bryan Nokoue. Certains sont jeunes, d’autres plus expérimentés, mais tous vivent la même galère : ils cherchent un club à moins d’un mois de la fin du mercato. Liés par le même destin, ces joueurs se sont rassemblés autour du projet de l’UNFP FC. Une institution sans stade, sans centre de formation, sans propriétaire, sans supporters, mais avec beaucoup de cœur.…

Tous propos recueillis par MBC.

Par Mathis Blineau-Choëmet, à Meudon pour SOFOOT.com