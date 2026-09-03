Une ville belge refuse d'accueillir un match de Ligue Europa
Qualifiée en Ligue Europa, l’Union Saint-gilloise ne pourra pas jouer son match européen contre l’Hapoel Beer Sheva à Louvain. Le maire de la ville, Mohamed Ridouani, a refusé que sa ville accueille la rencontre des Apaches.
Le média local HLN rapporte les propos du maire qui clame « des raisons de sécurité publique » et veut éviter que des « émeutes se créent dans la ville », alors que la rencontre était initialement prévue à Louvain. Par le passé, le maire avait déjà refusé que la sélection belge accueille l’équipe d’Israël dans sa ville pour les mêmes raisons.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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