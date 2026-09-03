Une ville belge refuse d'accueillir un match de Ligue Europa

Qualifiée en Ligue Europa, l’Union Saint-gilloise ne pourra pas jouer son match européen contre l’Hapoel Beer Sheva à Louvain. Le maire de la ville, Mohamed Ridouani, a refusé que sa ville accueille la rencontre des Apaches.

Le média local HLN rapporte les propos du maire qui clame « des raisons de sécurité publique » et veut éviter que des « émeutes se créent dans la ville », alors que la rencontre était initialement prévue à Louvain. Par le passé, le maire avait déjà refusé que la sélection belge accueille l’équipe d’Israël dans sa ville pour les mêmes raisons.…

ABS pour SOFOOT.com