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Une procédure disciplinaire contre Guendouzi et Greenwood après OL-Fenerbahçe
information fournie par So Foot 03/09/2026 à 11:41
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Une procédure disciplinaire contre Guendouzi et Greenwood après OL-Fenerbahçe

Une procédure disciplinaire contre Guendouzi et Greenwood après OL-Fenerbahçe

En bande organisée. Suite aux incidents survenus en marge du barrage retour de la Ligue des champions entre l’OL et Fenerbahçe, l’UEFA a intenté l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’endroit de Mattéo Guendouzi et Mason Greenwood.

Fenerbahçe va défendre ses joueurs

L’international français avait notamment adressé un doigt d’honneur à l’encontre des supporters lyonnais en revendiquant fièrement son passif marseillais. Moins en vue dans le registre du chambrage, Greenwood est aussi dans le viseur de l’UEFA.

MB pour SOFOOT.com

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