Une procédure disciplinaire contre Guendouzi et Greenwood après OL-Fenerbahçe
En bande organisée. Suite aux incidents survenus en marge du barrage retour de la Ligue des champions entre l’OL et Fenerbahçe, l’UEFA a intenté l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’endroit de Mattéo Guendouzi et Mason Greenwood.
Fenerbahçe va défendre ses joueurs
L’international français avait notamment adressé un doigt d’honneur à l’encontre des supporters lyonnais en revendiquant fièrement son passif marseillais. Moins en vue dans le registre du chambrage, Greenwood est aussi dans le viseur de l’UEFA. …
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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