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Leon Bailey quitte la Premier League
information fournie par So Foot 03/09/2026 à 11:23
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Leon Bailey quitte la Premier League

Leon Bailey quitte la Premier League

La fusée n’a jamais décollé. Arrivé en août 2021 à Aston Villa, Leon Bailey repart cinq ans plus tard. Direction la Grèce, où les géants de l’Olympiakos ont envoyé 5 millions d’euros pour convaincre l’écurie britannique. Au Pirée, l’ailier qui a récemment soufflé ses 29 bougies a signé un contrat de trois ans .

Une promesse trop rarement tenue

Entre 2017 et 2021, l’international jamaïcain aux 41 capes (pour sept pions) a fait les beaux jours du Bayer Leverkusen, qui avait vu Villa poser plus de 30 millions d’euros sur lui . Outre-Manche, Bailey n’explosera jamais, avec des saisons moyennes souvent marquées par des blessures entachant son bilan à Birmingham.…

AC pour SOFOOT.com

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