Ounahi va aussi rapporter des sous à l'OM

L’OM peut se frotter les mains. Après une belle saison en Espagne du côté de Gérone , l’international marocain Azzedine Ounahi fait son retour au Panathinaïkos, club par lequel il était passé lors de la saison 2024-2025, comme annoncé par les Grecs ce mercredi.

L’accord entre les deux clubs contient une obligation d’achat de 25 millions d’euros qui devra être levée en juin 2027. Pisté par des clubs du top 5 européen après sa jolie saison de l’autre côté des Pyrénées, Ounahi a finalement opté pour un retour dans la République hellénique. …

MB pour SOFOOT.com