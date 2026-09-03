 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ounahi va aussi rapporter des sous à l'OM
information fournie par So Foot 03/09/2026 à 10:52
Ajouter Boursorama à vos sources

Ounahi va aussi rapporter des sous à l'OM

Ounahi va aussi rapporter des sous à l'OM

L’OM peut se frotter les mains. Après une belle saison en Espagne du côté de Gérone , l’international marocain Azzedine Ounahi fait son retour au Panathinaïkos, club par lequel il était passé lors de la saison 2024-2025, comme annoncé par les Grecs ce mercredi.

L’accord entre les deux clubs contient une obligation d’achat de 25 millions d’euros qui devra être levée en juin 2027. Pisté par des clubs du top 5 européen après sa jolie saison de l’autre côté des Pyrénées, Ounahi a finalement opté pour un retour dans la République hellénique.

MB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le témoignage bouleversant de Loeticia Roy sur les dernières années de « King Éric »
    Le témoignage bouleversant de Loeticia Roy sur les dernières années de « King Éric »
    information fournie par So Foot 03.09.2026 10:50 

    Le courage jusqu’au bout. Dans une interview accordée au Parisien , Loetitia Roy a raconté les années brestoises de son mari, Éric Roy et de sa gestion en parallèle du cancer du pancréas qui lui avait été diagnostiqué en 2022, quelques jours seulement après sa ... Lire la suite

  • US Open
    Tennis: Alcaraz critique un calendrier trop chargé
    information fournie par Reuters 03.09.2026 10:45 

    Le numéro trois ‌mondial Carlos Alcaraz a déclaré mercredi qu'il comptait à l'avenir faire l'impasse ​sur certains tournois de tennis, estimant que la densité du calendrier favorisait les blessures et l'épuisement des joueurs. L'Espagnol, de retour à l'US Open ... Lire la suite

  • Un double champion de France raccroche les crampons
    Un double champion de France raccroche les crampons
    information fournie par So Foot 03.09.2026 10:25 

    Clap de fin. Benjamin Stambouli dit stop. Dans un entretien à L’Équipe publié ce mercredi, le désormais ex-milieu de terrain, qui a notamment porté les maillots de Montpellier, Paris et Schalke, range le short au placard et se tourne déjà vers une reconversion ... Lire la suite

  • Cesc Fàbregas et Federico Dimarco récompensés en Serie A
    Cesc Fàbregas et Federico Dimarco récompensés en Serie A
    information fournie par So Foot 03.09.2026 10:06 

    Il miglior allenatore. Cesc Fàbregas est le meilleur entraîneur de Serie A . C’est en tout cas ce que les Italiens ont décidé ce mercredi soir lors de la cérémonie du Gran Galà del Calcio , l’équivalent transalpin des trophées UNFP. Mérité pour le technicien espagnol ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank