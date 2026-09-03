Stephan El Shaarawy fait son retour dans son club formateur en Serie A

Stephan El Shaarawy fait son retour dans son club formateur en Serie A

Le Pharaon sort de son sarcophage. Dans la soirée de mercredi, le Genoa a annoncé le retour de Stephan El Shaarawy (33 ans) au club, 15 ans après être parti à l’AC Milan avec l’étiquette de futur grand.

L’international italien (32 matchs, 7 buts) était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec l’AS Roma en juin dernier. Les Rossoblu et le joueur ont conclu un accord pour un contrat d’un an avec une année supplémentaire en option .…

AC pour SOFOOT.com