 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une victime de l’arbitre pervers suisse prend la parole : « Je ne me sens plus à l’aise dans les vestiaires ni dans les toilettes publiques »
information fournie par So Foot 28/02/2026 à 21:04

Une victime de l’arbitre pervers suisse prend la parole : « Je ne me sens plus à l’aise dans les vestiaires ni dans les toilettes publiques »

Une victime de l’arbitre pervers suisse prend la parole : « Je ne me sens plus à l’aise dans les vestiaires ni dans les toilettes publiques »

L’affaire a secoué l’Autriche et le monde du football. Après avoir installé plusieurs caméras dans les vestiaires et les douches des féminines du club autrichien du Rheindorf Altach, dont il a été salarié entre 2020 et 2025, un ancien arbitre suisse de haut niveau a été condamné ce mercredi à une peine de sept mois de prison avec sursis, une amende de 1100 francs suisses, ainsi qu’à verser 600 francs suisses à chaque victime.

« Personne n’avait imaginé une chose pareille »

Ce samedi, la défenseure suisse Eleni Rittmann (25 ans), passée par le club lors de la saison 2023-2024 et aujourd’hui à Evian, a pris la parole dans les colonnes de L’Equipe pour livrer son témoignage sur l’affaire. « Il prenait des vidéos et des photos à travers la serrure de la porte . Personne n’avait imaginé une chose pareille », révèle celle qui, comme ses anciennes coéquipières, a été conviée en novembre dernier à une réunion avec la police locale « où toutes les joueuses et les parents de certaines d’entre elles étaient présents, car sur les photos et les vidéos, il y a aussi des mineures ».

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Même malmené à Leeds, City s’impose et met la pression sur Arsenal
    Même malmené à Leeds, City s’impose et met la pression sur Arsenal
    information fournie par So Foot 28.02.2026 20:43 

    Leeds 0-1 Manchester City But : Semenyo (45 e +2) pour les Citizens 1-0, le résultat des futurs champions ? On ne sait pas encore comment Arsenal pourra, ou non, réussir à se vautrer une nouvelle fois dans le sprint final, mais Manchester City fait tout son possible ... Lire la suite

  • Le Bayern se défait de Dortmund et prend (déjà) une option sur le titre
    Le Bayern se défait de Dortmund et prend (déjà) une option sur le titre
    information fournie par So Foot 28.02.2026 20:30 

    Borussia Dortmund 2-3 Bayern Munich Buts : Schlotterbeck (26 e ), Svensson (83 e ) pour le BVB // Kane (54 e , 70 e sp), Kimmich (87 e ) pour le FCB Plus d’informations à venir… … JD pour SOFOOT.com

  • Sur le gong, le Napoli s’offre trois points face au Hellas
    Sur le gong, le Napoli s’offre trois points face au Hellas
    information fournie par So Foot 28.02.2026 20:27 

    Hellas 1-2 Naples Buts : Akpa Akpro (65 e ) pour les locaux // Hojlund (2 e ) et Lukaku (90 e +5) pour les visiteurs Un but au début, un but à la fin, et trois points dans la musette ! Dans la course pour la deuxième place de Serie A, le Napoli ne s’attendait peut-être ... Lire la suite

  • Deux ex-internationaux anglais réagissent au report de PSG-Nantes
    Deux ex-internationaux anglais réagissent au report de PSG-Nantes
    information fournie par So Foot 28.02.2026 19:58 

    Un report qui fait réagir. Alors que le PSG a obtenu auprès de la Ligue et du FC Nantes que leur rencontre, intercalée entre les deux matchs de Ligue des champions des Parisiens face à Chelsea, alors que Chelsea devra se coltiner Newcastle dans l’intervalle, soit ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank