Une victime de l’arbitre pervers suisse prend la parole : « Je ne me sens plus à l’aise dans les vestiaires ni dans les toilettes publiques »

L’affaire a secoué l’Autriche et le monde du football. Après avoir installé plusieurs caméras dans les vestiaires et les douches des féminines du club autrichien du Rheindorf Altach, dont il a été salarié entre 2020 et 2025, un ancien arbitre suisse de haut niveau a été condamné ce mercredi à une peine de sept mois de prison avec sursis, une amende de 1100 francs suisses, ainsi qu’à verser 600 francs suisses à chaque victime.

« Personne n’avait imaginé une chose pareille »

Ce samedi, la défenseure suisse Eleni Rittmann (25 ans), passée par le club lors de la saison 2023-2024 et aujourd’hui à Evian, a pris la parole dans les colonnes de L’Equipe pour livrer son témoignage sur l’affaire. « Il prenait des vidéos et des photos à travers la serrure de la porte . Personne n’avait imaginé une chose pareille », révèle celle qui, comme ses anciennes coéquipières, a été conviée en novembre dernier à une réunion avec la police locale « où toutes les joueuses et les parents de certaines d’entre elles étaient présents, car sur les photos et les vidéos, il y a aussi des mineures ». …

JD pour SOFOOT.com