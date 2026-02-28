Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Le Bayern se défait de Dortmund et prend (déjà) une option sur le titre
information fournie par So Foot•28/02/2026 à 20:30
Le Bayern se défait de Dortmund et prend (déjà) une option sur le titre
Borussia Dortmund 2-3 Bayern Munich
Buts : Schlotterbeck (26
e
), Svensson (83
e
) pour le BVB // Kane (54
e
, 70
e
sp), Kimmich (87
e
) pour le FCB
L’affaire a secoué l’Autriche et le monde du football. Après avoir installé plusieurs caméras dans les vestiaires et les douches des féminines du club autrichien du Rheindorf Altach, dont il a été salarié entre 2020 et 2025, un ancien arbitre suisse de haut niveau ...
Lire la suite
Leeds 0-1 Manchester City But : Semenyo (45 e +2) pour les Citizens 1-0, le résultat des futurs champions ? On ne sait pas encore comment Arsenal pourra, ou non, réussir à se vautrer une nouvelle fois dans le sprint final, mais Manchester City fait tout son possible ...
Lire la suite
Hellas 1-2 Naples Buts : Akpa Akpro (65 e ) pour les locaux // Hojlund (2 e ) et Lukaku (90 e +5) pour les visiteurs Un but au début, un but à la fin, et trois points dans la musette ! Dans la course pour la deuxième place de Serie A, le Napoli ne s’attendait peut-être ...
Lire la suite
Un report qui fait réagir. Alors que le PSG a obtenu auprès de la Ligue et du FC Nantes que leur rencontre, intercalée entre les deux matchs de Ligue des champions des Parisiens face à Chelsea, alors que Chelsea devra se coltiner Newcastle dans l’intervalle, soit ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer