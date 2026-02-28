Deux ex-internationaux anglais réagissent au report de PSG-Nantes

Un report qui fait réagir. Alors que le PSG a obtenu auprès de la Ligue et du FC Nantes que leur rencontre, intercalée entre les deux matchs de Ligue des champions des Parisiens face à Chelsea, alors que Chelsea devra se coltiner Newcastle dans l’intervalle, soit reportée à plus tard, voilà que d’anciennes stars de Premier League réagissent . Aujourd’hui consultants pour la télé anglaise et TNT, Joe Cole et Peter Crouch se sont ainsi exprimés sur le sujet.

« La Premier League n’a jamais fait ça »

Premier à s’exprimer sur le sujet, Peter Crouch n’a pas caché considérer ça comme un « énorme avantage » . « Des équipes comme Bournemouth ou Sunderland par exemple, qui n’ont jamais été historiquement fortes en Premier League, c’est dur de les jouer, on ne peut pas se relâcher, a-t-il complété pour souligner l’intensité de la Premier League. Ce sont des matchs compliqués . » Sans forcément blâmer la France pour cet avantage notoire accordé au PSG, Crouch a surtout souligné que c’est une situation inconnue pour les clubs anglais : « C’est difficile quand pour le PSG la ligue leur permet de réussir en Europe en supprimant des matchs. La Premier League n’a jamais fait ça . »…

