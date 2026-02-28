 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sur le gong, le Napoli s’offre trois points face au Hellas
information fournie par So Foot 28/02/2026 à 20:27

Sur le gong, le Napoli s’offre trois points face au Hellas

Sur le gong, le Napoli s’offre trois points face au Hellas

Hellas 1-2 Naples

Buts : Akpa Akpro (65 e ) pour les locaux // Hojlund (2 e ) et Lukaku (90 e +5) pour les visiteurs

Un but au début, un but à la fin, et trois points dans la musette ! Dans la course pour la deuxième place de Serie A, le Napoli ne s’attendait peut-être pas à avoir autant de mal à s’imposer sur la pelouse du Hellas Vérone, bon dernier du championnat (1-2) . Finalement, la lumière est venue à la toute dernière seconde et le Vésuve peut exploser.…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank