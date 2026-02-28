Sur le gong, le Napoli s’offre trois points face au Hellas

Hellas 1-2 Naples

Buts : Akpa Akpro (65 e ) pour les locaux // Hojlund (2 e ) et Lukaku (90 e +5) pour les visiteurs

Un but au début, un but à la fin, et trois points dans la musette ! Dans la course pour la deuxième place de Serie A, le Napoli ne s’attendait peut-être pas à avoir autant de mal à s’imposer sur la pelouse du Hellas Vérone, bon dernier du championnat (1-2) . Finalement, la lumière est venue à la toute dernière seconde et le Vésuve peut exploser.…

JF pour SOFOOT.com