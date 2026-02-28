 Aller au contenu principal
Même malmené à Leeds, City s’impose et met la pression sur Arsenal
information fournie par So Foot 28/02/2026 à 20:43

Leeds 0-1 Manchester City

But : Semenyo (45 e +2) pour les Citizens

1-0, le résultat des futurs champions ? On ne sait pas encore comment Arsenal pourra, ou non, réussir à se vautrer une nouvelle fois dans le sprint final, mais Manchester City fait tout son possible pour pousser les Gunners à se prendre le pied dans le tapis. En déplacement sur la pelouse d’une formation qui n’avait perdu que deux fois en 2026, les hommes de Pep Guardiola ont largement souffert face à Leeds mais assurent l’essentiel, en revenant à deux petits points des Gunners, qui affrontent Chelsea dimanche.…

JF pour SOFOOT.com

