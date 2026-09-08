Une triste première pour les gardiens au Ballon d'or

Ali Ahamada aurait mérité une place dans le classement au Ballon d’or. Mais cette année, aucun gardien ne figure parmi les 30 nommés . Si l’on a eu Gigi Donnarumma, Emiliano Martínez, Yassine Bounou ou encore Mike Maignan ces dernières saisons, pour la récompense de 2026, les portiers se contenteront d’une nomination au trophée Yachine.

Une grande première dans l’histoire du Ballon d’or

C’est simple, c’est une grande première depuis l’instauration de la liste des nommés en 1995. Et pour les amateurs d’archives, ce sera seulement la troisième fois dans l’histoire du Ballon d’or qu’un classement se fera sans gardien, après les éditions de 1967 et 1968. En attendant de savoir si Lucas Chevalier ou Jeffrey de Lange pourront s’y faire une place l’année prochaine, il faudra faire avec Julián Quiñones, Sadio Mané et tous les autres.…

AC pour SOFOOT.com