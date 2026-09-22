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Une grosse perte pour les Bleus ?
information fournie par So Foot 22/09/2026 à 18:02
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Une grosse perte pour les Bleus ?

Une grosse perte pour les Bleus ?

Il aura pourtant besoin de marquer en Ligue des nations pour gagner le Ballon d’or… On parle bien de Kylian Mbappé, absent de l’entraînement de ce mardi après-midi avec l’équipe de France . Comme le confirme le staff des Bleus, l’attaquant des Bleus souffrirait en effet d’une grippe, qui l’a empêché de prendre part à la séance collective à Clairefontaine.

Les autres joueurs, eux, sont bien présents pour la séance, après avoir passé une partie de leur temps auprès des supporters, entre photos et autographes. Dimanche dernier, Mbappé a disputé l’intégralité du derby entre le Real Madrid et l’Atlético. Reste à savoir s’il sera suffisamment remis de ce virus, afin de défier la Turquie (ce vendredi, 20h45) à Kocaeli.…

AB pour SOFOOT.com

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