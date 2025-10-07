Une tribune pour les enfants de 5 ans au Paris FC
Préparez les certificats de scolarité chers parents.
Encore un nouveau projet pour le Paris FC. Selon L’Équipe , le club, en partenariat avec Renault, a mis en place dans son stade Jean Bouin une tribune spécialement dédiée aux supporters âgés de cinq ans. Pas plus, pas moins : cette nouvelle « tribune » portera le nom de KOP 5 et pourra accueillir au total 55 enfants âgés de cinq ans ainsi que leurs accompagnateurs.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
