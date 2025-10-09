Le Danemark, les Pays-Bas et l’Autriche assurent, la Croatie piétine

Cette nouvelle journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026 a été animée dans la zone Europe avec des cartons, un record mais aussi une belle boulette. Le résumé de cette folle soirée.

Dans cette journée de qualifications pour la Coupe du monde 2026, le Danemark n’a pas fait dans la dentelle en étrillant la Biélorussie chez elle (0-6) dans le groupe C. Rasmus Höjlund, l’attaquant de Naples, a été particulièrement brillant dans cette rencontre en inscrivant un doublé (19ᵉ, 45ᵉ) et en délivrant une passe décisive à Patrick Dorgu (45ᵉ+6). Son coéquipier Anders Dreyer a également planté deux pions. Avec ce large succès, les Danois devancent au classement l’Écosse à la différence de buts. La Tartan Army a eu bien plus de mal à se défaire de la Grèce (3-1). Menés au score peu après l’heure de jeu suite à un pion de Konstantinos Tsimikas (62ᵉ), les hommes de Steve Clarke ont pu compter sur Ryan Christie (64ᵉ), Lewis Ferguson (80ᵉ) puis Lyndon Dykes (90ᵉ+3) pour renverser la rencontre.

Dans le groupe G, les Pays-Bas, eux, ont fait le job et conforté leur première place en croquant Malte (0-4). Cody Gakpo a claqué un doublé sur penalty (12ᵉ, 48ᵉ) avant que le Citizen Tijjani Reijnders, servi par l’ailier des Reds n’alourdisse le score (57ᵉ) En toute fin de rencontre, Memphis Depay, le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas, n’a pas pu s’empêcher de participer à la fête (90e+3). Irvin Cardona et Teddy Teuma n’auront pas suffi. La Finlande, 3ᵉ, a d’abord été chahutée avant de renverser contre la Lituanie (2-1) mais sans un but du légendaire Teemu Pukki.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com