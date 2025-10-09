Deux ans de prison avec sursis requis contre l’ancien président de Dunkerque

Pris la main dans le sac.

Deux ans de prison avec sursis ont été requis ce jeudi contre l’ancien président de Dunkerque, Jean-Pierre Scouarnec, par le tribunal correctionnel de Dunkerque. Jugé pour abus de biens sociaux et escroquerie, tout comme d’autres dirigeants et comptables, l’homme d’affaires a antidaté durant sa présidence de faux contrats de sponsoring via diverses entreprises de Scouarnec pour combler un déficit de 350 000 euros et passer un contrôle de la DNCG, selon L’Équipe . Ce dernier a tenté de se justifier : « Cela ne correspond pas à des prestations, mais ça mettait les comptes à zéro.» …

TM pour SOFOOT.com