Giroud pense que Lille sera le dernier club de sa carrière
Invité de l’After Foot ce jeudi soir, Olivier Giroud s’est livré sur de nombreux sujets, dont sa retraite. L’avant-centre de 39 ans a révélé que le LOSC, avec qui il a déjà marqué trois buts en huit apparitions (TCC), pourrait « très certainement » être son dernier club. …
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
