 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Giroud pense que Lille sera le dernier club de sa carrière
information fournie par So Foot 09/10/2025 à 23:40

Giroud pense que Lille sera le dernier club de sa carrière

Giroud pense que Lille sera le dernier club de sa carrière

Rentrons, il commence à pleuvoir.

Invité de l’After Foot ce jeudi soir, Olivier Giroud s’est livré sur de nombreux sujets, dont sa retraite. L’avant-centre de 39 ans a révélé que le LOSC, avec qui il a déjà marqué trois buts en huit apparitions (TCC), pourrait « très certainement » être son dernier club.

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank