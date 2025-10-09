 Aller au contenu principal
Quand les joueurs de la Guinée équatoriale refusent de prendre l’avion pour se rendre au Malawi
information fournie par So Foot 09/10/2025 à 21:14

L’heure de dire stop.

Alors que la Guinée équatoriale devrait se rendre au Malawi ce jeudi soir pour disputer son avant-dernier match de qualifications à la Coupe du monde 2026 dans le groupe H, les joueurs équatoguinéens ont refusé de prendre un vol charter vers Lilongwe et dénoncent leurs conditions de voyage.

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

