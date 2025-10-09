Quand les joueurs de la Guinée équatoriale refusent de prendre l’avion pour se rendre au Malawi
L’heure de dire stop.
Alors que la Guinée équatoriale devrait se rendre au Malawi ce jeudi soir pour disputer son avant-dernier match de qualifications à la Coupe du monde 2026 dans le groupe H, les joueurs équatoguinéens ont refusé de prendre un vol charter vers Lilongwe et dénoncent leurs conditions de voyage. …
TM pour SOFOOT.com
