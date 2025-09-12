 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Une trêve internationale plus longue plutôt que deux à l’automne 2026 ?
12/09/2025 à 18:16

Une trêve internationale plus longue plutôt que deux à l’automne 2026 ?

Une trêve internationale plus longue plutôt que deux à l’automne 2026 ?

Deux trêves pour le prix d’une.

La FIFA aurait décidé de fusionner les trêves internationales de septembre et d’octobre dès la saison prochaine, selon Sport. Prévues habituellement au début de chaque mois (cette année du 1er au 9 septembre et du 6 au 14 octobre, par exemple), les deux trêves devraient être réunies en une seule pour une durée de 16 jours, quand celle de novembre devrait perdurer.…

KM pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank