Affaire Longoria : Le syndicat des arbitres dénonce la FFF
Le syndicat des arbitres est irrité.
Dimanche, le syndicat UNAF (Union Nationale des Arbitres de Football) a réagi au retrait par la FFF de la plainte déposée conjointement avec la Ligue et le SAFE (Syndicat des Arbitres du Football d’Élite) contre le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer