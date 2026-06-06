Une très bonne nouvelle pour les Bleues

Les Bleues entament leur weekend de la meilleure des façons. Victorieuses face à la Pologne en qualifications pour la Coupe du monde 2027, les Bleues n’avaient jusqu’ici plus vraiment leur destin entre leurs mains en vue du prochain Mondial. Deuxièmes derrière les Pays-Bas et sans confrontation directe à venir (un nul une défaite en face à face), les joueuses de Laurent Bonadei avaient besoin d’un faux pas des Néerlandaises avant la fin de la phase de qualif’ pour récupérer la première place et un ticket direct pour le tournoi.

Rendez-vous à Grenoble

Ce vendredi, miracle ! Après leur avoir repris provisoirement la tête grâce à leur succès à Gdansk, les Tricolores ont pu apprécié la victoire irlandaise face aux Oranje dans la soirée (3-2) . Un succès qui relègue les Pays-Bas à la troisième place (8 points), juste derrière l’Irlande (9 points) et surtout la France (10 points).…

JF pour SOFOOT.com