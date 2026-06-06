Nantes tient son nouveau coach

On bouche les trous à Nantes. Équipe surprise de la saison d’Arkema Premiere Ligue, le FC Nantes va devoir se réinventer lors de l’intersaison . Avec le départ vers Marseille de Nicolas Chabot, c’est l’architecte de son jeu léché qui s’en va et il faut reconstruire avec un nouveau coach. Ça tombe, la nomination de ce dernier n’a pas tardé, et c’est Pierre-Alain Picard qui a hérité du poste .

𝗨𝗻 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗰𝗵𝗮𝗽𝗶𝘁𝗿𝗲 💛💚 Pierre-Alain Picard est le nouvel entraîneur de l’équipe féminine du FC Nantes. Il s’est engagé jusqu’au 30 juin 2028. Bienvenue à Nantes, coach ! 👊#OnEstNantes #ArkemaPL pic.twitter.com/UWQsCSZe2R…

JF pour SOFOOT.com