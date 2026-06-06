Rayan Cherki se fait gentiment tirer les oreilles

Même les diamants les mieux polis ont parfois des impuretés. S’il s’est fait remarquer pour une sacrée performance sur le terrain malgré la défaite face à la Côte d’Ivoire, Rayan Cherki a surtout épaté en interview d’après match. Plein de fougue et d’insouciance, le meneur de jeu a fait le show et n’a pas caché ses ambitions pour le Mondial .

S’il a su se montrer très bon dans l’exercice, il a aussi glissé que les Bleus iront au Mondial « pour écraser tout le monde ». Une phrase rassurante pour tous les supporters quant à l’état d’esprit du groupe France, mais qui a fait siffler les oreilles du staff tricolore , très attaché à la discrétion dans les propos des joueurs .…

JF pour SOFOOT.com