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L’Allemagne perd sa pépite pour le Mondial
information fournie par So Foot 06/06/2026 à 11:07

L’Allemagne perd sa pépite pour le Mondial

L’Allemagne perd sa pépite pour le Mondial

Le Mondial ne démarre pas bien pour l’Allemagne. Promesse du Bayern et immense espoir du pays, Lennart Karl, blessé ne sera pas de la Coupe du monde cet été .

Touché à l’entraînement

Annoncé sur le site de la fédération, son forfait est un coup dur , surtout que malgré son jeune âge, il portait pas mal d’espoirs nationaux avec lui. Passeur décisif contre la Finlande, le Munichois « a subi une déchirure musculaire au quadriceps gauche lors du dernier entraînement de l’équipe nationale à Chicago vendredi », peut-on ainsi lire dans le communiqué officiel .…

JF pour SOFOOT.com

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