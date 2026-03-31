Une tonne de pommes de terre en échange de la meilleure place pour Bosnie-Italie
C’est décidément le match le plus attendu. Certains sont prêts à tout pour pouvoir assister au choc entre la Bosnie et l’Italie ce mardi soir. Mais alors vraiment tout. Dino Mujanović, supporter bosnien, habite dans un immeuble avec une vue panoramique sur le stade Bilino Polje : depuis une semaine, on lui propose « de l’argent, une Lada Niva (un 4×4 russe), et même deux tonnes de granulés pour alimenter le chauffage », explique-t-il à la Gazzetta dello Sport .
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